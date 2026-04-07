Πάτρα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα, στο νοσοκομείο 22χρονος με τραύμα στο πόδι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας thebest.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:30 στην περιοχή του Σουλίου, όπου ομάδα περίπου 10 ατόμων είχε συγκεντρωθεί, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φέρεται να προκλήθηκε ένταση μεταξύ των παρευρισκομένων, η οποία εξελίχθηκε σε ένοπλο επεισόδιο. Ένας 30χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση δύο ατόμων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από άτομα του περιβάλλοντός του στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών.

Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, καθώς και για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Ελληνική Αστυνομία Πάτρα

