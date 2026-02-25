Νέο βίντεο από Γαστούνη: Οι Ρομά συνεχίζουν να βανδαλίζουν το περίπτερο ακόμη και μετά την άφιξη της Αστυνομίας

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν σε βάρος του περιπτερά και του ανήλικου γιου του, μέρα μεσημέρι στη Γαστούνη.

Βίντεο που κατέγραψε περαστικός αποτυπώνει την άγρια επίθεση ομάδας περίπου 20 ατόμων Ρομά. Στο οπτικό υλικό ακούγονται κραυγές και απειλές, ενώ διακρίνονται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να κρατούν σιδερένια αντικείμενα, την ώρα που τα χτυπήματα πέφτουν βροχή στον περιπτερά και στον γιο του. Το περίπτερο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την άμεση επέμβαση δύο αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο με περιπολικό, η ένταση δεν εκτονώθηκε αμέσως, με τους δράστες να συνεχίζουν την επίθεση μέχρι οι αστυνομικοί να καταφέρουν να απομακρύνουν και να φυγαδεύσουν τον ανήλικο σε ασφαλές σημείο.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr:

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, που βρέθηκε στο στόχαστρο της επίθεσης, δήλωσε χθες στο protothema.gr πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Γαστούνη, καθώς νιώθει οργισμένος και βαθιά φοβισμένος για την ασφάλεια τόσο τη δική του όσο και του παιδιού του. Όπως περιέγραψε, οι συνεχόμενες κλοπές και οι τραμπουκισμοί είχαν ήδη εξαντλήσει την υπομονή του.

«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που γλίτωσα… Δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτό το πράγμα… Να σε χτυπάνε 15 άτομα, ξεπερνιέται; Με τίποτα. Και όχι εμένα, το παιδί σκέφτομαι», τόνισε.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έχω δεχτεί τόσες πολλές κλοπές, τόσους πολλούς τραμπουκισμούς. Ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής μου όταν με έκλεψαν μπροστά στα μάτια μου… Πήρα την αστυνομία και μέχρι να έρθει έγινε ό,τι έγινε. Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου ή η δική μου. Τι να το κάνω; Έχω σκεφτεί να φύγω ακόμα και από τη Γαστούνη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ακολούθησε η συμπλοκή.