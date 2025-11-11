Νέα καταγγελία για τα Βορίζια: “Καργάκηδες προσπάθησαν να σκοτώσουν το γιο μου πριν 3 χρόνια”

Δεν έχει τέλος το θρίλερ της υπόθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου, αφού εδώ και 10 μέρες οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν όλους τους εμπλεκόμενους στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου, καθώς και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Διπλή έρευνα συνεχίζει να κάνει η ΕΛΑΣ, προκειμένου όχι μόνο να βρεθούν οι μάρτυρες και οι πιθανοί εμπλεκόμενοι του μακελειού που διαφεύγουν της σύλληψης, και τα όπλα με τα οποία πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στα Βορίζια στο Ηράκλειο, αλλά και για το ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονο Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε αφορμή να ξεσπάσει η συμπλοκή.

Για την υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί 7 άνθρωποι τόσο από την οικογένεια Καργάκηδων όσο και των Φραγκιαδάκηδων, οι οποίες θρηνούν δύο θύματα από το αιματηρό επεισόδιο, την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκαιδάκη και τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Από τους συλληφθέντες ήδη οι 5 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι.

Μάλιστα, προσήχθη το μεσημέρι της Τρίτης και ο γιος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, γιατί πήγε στο χωριό του στα Βορίζια. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι του χωριού ενημέρωσαν τις αρχές με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή του.

Ωστόσο, ο γιος της νεκρής 56χρονης πιθανότατα αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.

«Φραγκιαδάκηδες μας πυροβόλησαν τα σπίτια»

Μιλώντας για το μακελειό, αυτόπτης μάρτυρας και συγγενής του νεκρού Φανούρη Καργάκη, περιέγραψε τη στιγμή που έσκασε η βόμβα, αμέσως μετά την οποία δύο άνθρωποι με όπλα άνοιξαν πυρ έξω από τα σπίτια των συγγενών του.

«Το σπίτι τη Παρασκευή ο βράδυ κατά τις 22:30 μπήκε η βόμβα και στις 23:00 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη “παίχτηκαν” πυροβολισμοί στα σπίτια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ενός άλλου συγγενή του. Δύο άτομα πυροβόλησαν στα σπίτια μας. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα, η οικογένειές τους ήταν μέσα. Δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα ήταν αστυνομικοί στο χωριό την Παρασκευή.

Το Σάββατο “παίχτηκαν” οι πυροβολισμοί με το μαύρο BMW απέναντι από την εκκλησία της Παναγιάς. Με παρόντες δύο αστυνομικούς έπεσαν οι πυροβολισμοί από το καλάσνικοφ. Όταν έγινε αυτό ο Φανούρης δεν είχε σκοτωθεί ακόμη. Μετά από 1 με 2 λεπτά έπεσαν οι πολλοί πυροβολισμοί και πέθανε μετά. Δεν πήρα εγώ τον Φανούρη τηλέφωνο, πήρα τον 43χρονο και είπε “δεν ξέρουμε τίποτα τι έγινε”. Εγώ δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση της βόμβας, ούτε με όσα έχουν γίνει», είπε ο συγγενής του Φανούρη Καργάκη.

«Καργάκηδες πήγαν να σκοτώσουν τον γιο μου»

Ένα περιστατικό που συνέβη πριν 3 χρόνια κατήγγειλε ένας άνδρας, σύμφωνα με τον οποίο μέλη της οικογένειας Καργάκη – συγγενείς του 39χρονου Φανούρη που σκοτώθηκε στο μακελειό – μαζί με μέλη της οικογένειας Στιβακτάκη – κουμπάροι και φίλοι τους που φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – είχαν ξυλοκοπήσει άγρια τον 30χρονο γιο του.

«Ήρθαν εδώ στο σπίτι μου. Στην αυλή μου και ήθελαν να σκοτώσουν τον γιο μου. Γιατί τους έκανε μία προσπέραση και έπρεπε να περάσουν αυτοί πρώτα. Τον είχαν πιάσει από τον λαιμό για να τον σκοτώσουν. Αν δεν κατεβαίναμε εμείς, θα τον είχαν πνίξει τον γιο μου», είπε ο πατέρας του θύματος.

Δημοσιογράφος: Αυτούς τους πιάσανε τότε; Με το αυτόφωρο;

Μάρτυρας: Όχι, όχι.

Δημοσιογράφος: Γιατί;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω γιατί δεν τους πιάσανε.

Το Live News μάλιστα, παρουσίασε φωτογραφίες του 30χρονου Στιβακτάκη να πίνει και διασκεδάζει δίπλα σε μέλος της οικογένειας Καργάκη, και συγκεκριμένα τον 24χρονο γιο του «Κούνελου».

Αυτοί οι δύο νεαροί, που σήμερα βρίσκονται προφυλακισμένοι ο ένας για το μακελειό και ο άλλος για ζωοκλοπές, καταγγέλλεται ότι έδειραν τον γιο του για μία προσπέραση στον δρόμο, όπως αποκάλυψε.

«Έγινε πριν τρία χρόνια. Τον είχε πιάσει ο ένας από τον λαιμό και ο άλλος τον χτυπούσε με μπουνιές στο στομάχι. Τους χωρίσαμε. Τους έκλεισα τον δρόμο για να φωνάξω την Αστυνομία», περιέγραψε.

Ο ίδιος ο 30χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους νεαρούς είπε: «Μου στήσανε ενέδρα και κατεβήκανε με τις μαγκούρες και μου χτυπούσαν το τζάμι του αμαξιού και μου τράβαγαν να ανοίξουν την πόρτα. Έβγαλα το χέρι μου για να κλείσω την πόρτα όπως μου την ανοίξανε και ο άλλος μου ‘έπαιξε’ μία με την μαγκούρα στο χέρι και μου έσπασε το χέρι. Ο Κ. μου το έκανε εμένα με την μαγκούρα στο χέρι».

«Και μου λέει ο αστυνομικός ‘καλά ήρθες με σπασμένο το χέρι εδώ πέρα;’ γιατί το χέρι μου κρεμόταν. Και του λέω κοίταξε να δεις θέλω με το Αυτόφωρο. Λέει η Αστυνομία ‘σήκω φύγε και θα τα κάνουμε εμείς’», τόνισε.

Οι ζωοκλοπές

Εκτός από το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό, όπως καταγγέλθηκε, τότε δεν έγινε απολύτως τίποτα. Κανένας δεν συνελήφθη τότε, ούτε Καργάκης ούτε Στιβακτάκης, ενώ λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία του άνδρα, του έκλεψαν τα πρόβατα.

«Αυτοί μετά μου έκλεψαν τα πρόβατα, έκαναν πολλές ζημιές. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες – μην λέμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να πάνε ισόβια. Εμένα μου έσπασαν το χέρι και έκανα τρία χρόνια να δουλέψω. Και δικαστήριο δεν έχει βγει ακόμα», είπε.

Αναφέρεται στα ίδια μέλη της οικογένειας Καργάκη που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα για τη μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών. Ισχυρίζεται πως οι Καργάκηδες γνώριζαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ πριν αυτό ξεσπάσει κι έτσι έψαχναν μετά μανίας τον τρόπο που θα μαζέψουν τα πρόβατα που δήλωναν για χρόνια στα χαρτιά.

«Όλα αυτά έγιναν πέρσι, από τον Μάρτη και ύστερα. Προτού ξεσπάσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ειδοποιηθεί ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Σε όλη την περιοχή ‘μαζέψανε’ από κόσμο πολύ. Γιατί είχαν δηλώσει πολλά αυτοί και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Είχαν δηλώσει 1.000 πρόβατα και είχαν 100. Κατάλαβες πώς έγινε; Έκλεψαν των ανθρώπων τα πρόβατα για να τα έχουν αυτοί», κατήγγειλε.

Ο ίδιος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη αλλά και οι δύο υποθέσεις του έχουν κολλήσει, όπως λέει, στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.