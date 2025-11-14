MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μία προσαγωγή για την αιματηρή διάρρηξη στον Άγιο Δημήτριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μία προσαγωγή προχώρησαν οι Αρχές για την αιματηρή διάρρηξη στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του οχήματος με το οποίο διέφυγαν οι δράστες. Σύμφωνα με αναφορές, η γυναίκα υποστήριξε ότι το όχημα το είχε δώσει σε συγγενή της.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διάρρηξη σε σπίτι στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που είδαν τους δράστες να βγαίνουν από τον χώρο. Στη θεά τους οι διαρρήκτες μπήκαν γρήγορα μέσα σε ένα όχημα και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Άγιος Δημήτριος

