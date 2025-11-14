Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη των διαρρηκτών λίγο μετά τον τραυματισμό των αστυνομικών

Άφαντοι παραμένουν οι 4 δράστες της διάρρηξης που έγινε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, σε κεντρικό σημείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Οι άνδρες, αφού «χτύπησαν» το σπίτι, προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή αλλά έπεσαν πάνω σε 2 μηχανές της ΔΙΑΣ με 4 αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν να τους καταδιώκουν. Οι δράστες για να διαφύγουν εμβόλισαν τις μηχανές της ΕΛΑΣ με συνέπεια τρεις αστυνομικοί να τραυματιστούν.

Βίντεο ντοκουμέντο από την άμεση κινητοποίηση και την καταδίωξη των τεσσάρων διαρρηκτών που εμβόλισαν με το αυτοκίνητό τους τις δύο μηχανές της ομάδας «ΔΙΑΣ» στον Άγιο Δημήτριο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης (13.11.25), εξασφάλισε το newsit.gr.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 20:00 χθες το βράδυ όταν οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διάρρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας «ΔΙΑΣ» ενώ εκείνη τη στιγμή οι διαρρήκτες είχαν βγει από το σπίτι και έμπαιναν στο όχημά τους.

Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, εμβόλισαν τις δύο μηχανές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις αστυνομικοί ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ πυροβόλησαν τρεις φορές τα λάστιχα του οχήματος. Οι δράστες σε μικρή απόσταση άφησαν το όχημα και εξαφανίστηκαν με τα πόδια στα στενά της Δάφνης.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων, που φέρονται να είναι Ρομά.

Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr, είναι λίγη ώρα μετά τον τραυματισμό των τριών αστυνομικών και σε αυτό αποτυπώνονται μηχανές της ομάδας «ΔΙΑΣ» να συμμετέχουν στην καταδίωξη των δραστών.

Κινούνται σε παράλληλη οδό από αυτή που σημειώθηκε ο εμβολισμός των δύο μηχανών και προσπαθούν να προσεγγίσουν τους τέσσερις διαρρήκτες.