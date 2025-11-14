Αττική: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί, πυροβόλησαν στα λάστιχα του ΙΧ των δραστών

Άφαντοι παραμένουν οι 4 δράστες της διάρρηξης που έγινε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, σε κεντρικό σημείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Οι άνδρες, αφού «χτύπησαν» το σπίτι, προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή αλλά έπεσαν πάνω σε 2 μηχανές της ΔΙΑΣ με 4 αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν να τους καταδιώκουν. Οι δράστες για να διαφύγουν εμβόλισαν τις μηχανές της ΕΛΑΣ με συνέπεια τρεις αστυνομικοί να τραυματιστούν.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από κάτοικο της περιοχής για τη διάρρηξη στο σπίτι στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο γύρω στις 20:00 το βράδυ. Στο σημείο έσπευσαν οι μηχανές ΔΙΑΣ τη στιγμή που οι δράστες επιβιβάζονταν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκίνησε η άγρια καταδίωξη στα στενά της περιοχής με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τραυματιστούν.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες είναι μέλη σπείρας Ρομά που έχει «χτυπήσει» αρκετές φορές την συγκεκριμένη περιοχή, προκαλώντας τον τρόμο των κατοίκων.

Πώς τραυματίστηκαν οι αστυνομικοί στην καταδίωξη

Αφού οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την καταδίωξη μέσα στα στενά του Αγίου Δημητρίου, οι δράστες μπήκαν σε αδιέξοδο, χωρίς να μπορούν να διαφύγουν.

Ο οδηγός ωστόσο έκανε όπισθεν και εμβόλισε τις μηχανές, τραυματίζοντας -ελαφρά- τους 3 από τους 4 αστυνομικούς

Οι δράστες τότε βρήκαν την ευκαιρία και τράπηκαν σε φυγή αν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να πυροβολήσουν 3 φορές στα λάστιχα του αυτοκινήτου, όμως οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Από εκείνη τη στιγμή οι δράστες παραμένουν άφαντοι και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Από την έρευνα που έγινε μάλιστα, βρέθηκε σε στενό της Δάφνης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήσαν.

Στελέχη της ΕΛΑΣ το ελέγχουν προσεκτικά ώστε να βρεθούν τα ίχνη των δραστών που μπορεί να οδηγήσουν και στη σύλληψή τους.