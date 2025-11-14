Μέγαρα: Οδηγούσε φορτηγό μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα – Προκάλεσε ατύχημα, εγκατέλειψε και συνελήφθη

Ένα ακόμη περιστατικό οδηγικής ανευθυνότητας, βλέπει το φως της δημοσιότητας, με έναν άνδρα να οδηγεί στα Μέγαρα μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα και σαν να μην έφτανε αυτό, προκάλεσε ατύχημα και εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο 40χρονος οδηγός φορτηγού, μεθυσμένος, ενεπλάκη σε τροχαίο σε επαρχιακή οδό Πάχης – Μεγάρων και εγκατέλειψε το σημείο. Αργότερα εντοπίστηκε και ανακάλυψαν ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης καθώς του το είχαν αφαιρέσει μιας και είχε ξαναπιαστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ 2 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Στο τροχαίο, ευτυχώς υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές ενώ στον μεθυσμένο οδηγό επιβλήθηκε συν τοις άλλοις διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13-11-2025, 40χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο 40χρονος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στα ανωτέρω οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Κληθέντες αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί -2- φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.

Στον ανωτέρω οδηγό επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -2.200- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».