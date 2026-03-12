Λουτράκι: Στο νοσοκομείο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση με νυστέρι από παρέα ατόμων – Έχει μαχαιριές σε σώμα και πρόσωπο

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Λουτράκι, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του 17χρονου Αλέξη που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, περίπου στις 7 το πρωί της Πέμπτης ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής. Ο 20χρονος έφερε αρκετές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, την κοιλιά και τα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες στο πρόσωπο και στο στήθος από χτυπήματα.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.