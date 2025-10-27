Λέσβος: Ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους

Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λέσβου όπου τέσσερις μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από ναυάγιο βάρκας που τους μετέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 7 άτομα έχουν ανασυρθεί σώα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς στη Λέσβο, ενώ οι έρευνες του Λιμενικού συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 1 σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και 1 ελικόπτερο super puma ενώ από ξηράς συμμετέχει 1 όχημα του λιμενικού.