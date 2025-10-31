MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό όταν του ζητήθηκαν τα στοιχεία

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας συνελήφθη για απείθεια αφού αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και επιτέθηκε με κεφαλιά σε έναν από αυτούς.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη, χθες Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

