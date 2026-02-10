Λαμία: Σε δομή το παιδί ΑμεΑ που εγκαταλείφθηκε στα δικαστήρια – Ποινή φυλάκισης 1,5 έτους στον πατέρα, αναζητείται η μητέρα

Στις αίθουσες των Δικαστηρίων Λαμίας, παίχτηκε μία ακόμη πράξη του δράματος του μικρού παιδιού, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και που από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται ουσιαστικά χωρίς μάνα και πατέρα, «παρκαρισμένο» σε μια κρατική δομή.

Το μεσημέρι της Τρίτης ο πατέρας που ανέλαβε την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, ήταν υποχρεωμένος να λογοδοτήσει στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, έχοντας παρουσιαστεί αυτοβούλως στο ΑΤ και συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αντί να μπορεί να βρίσκεται κοντά στο παιδί του το οποίο και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Οι δικηγόροι του Κώστας Μπαρούτας και Θύμιος Καραΐσκος ζήτησαν αναβολή της υπόθεσης προκειμένου να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ωστόσο η υπόθεση δικάστηκε κανονικά, με τελική απόφαση ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως και την έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπέρ του πατέρα κατέθεσαν τόσο η νύφη του, που έζησε από κοντά την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το παιδί αφότου έμεινε ξαφνικά σε ένα ξένο περιβάλλον, όσο και ο ψυχίατρος στον οποίο προσέτρεξε ο πατέρας, ψάχνοντας αγωνιωδώς τρόπο να ηρεμήσει το μικρό του γιο την περασμένη Παρασκευή (6/2/26).

Όλοι περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ότι ο πατέρας έκανε ότι μπορούσε. Επιπλέον όπως τόνισαν και οι συνήγοροί του, το παιδί δεν έμεινε μόνο του, ούτε όταν το πήγαν στο Νοσοκομείο αναζητώντας να γίνει ψυχιατρική εκτίμηση, μιας και η μητέρα του παιδιού δεν τους είχε αφήσει τίποτα και είχε απλά εξαφανιστεί.

Ο πατέρας από την πλευρά του, είπε τις πιο σημαντικές κουβέντες, όπως ότι νοιάζεται για το παιδί του και ότι διατηρώντας την επιμέλειά του, θα προσπαθήσει για το καλύτερο για εκείνο.

Αφού η Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την τυπική όσο και πολύωρη διαδικασία, ήρθη η κράτησή του και επιτέλους θα μπορέσει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει – ως έχων την επιμέλεια – τη μεταφορά του παιδιού του σε κατάλληλο Ίδρυμα στη συμπρωτεύουσα. Μια εξέλιξη που κι αυτή ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του πατέρα που αναζήτησε βοήθεια από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων.

Όσον αφορά τη μητέρα κι εκείνη αναζητείται για το διαρκές αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς πριν καν τεθεί σε εκτέλεση η απόφαση του Δικαστηρίου έσπευσε να εξαφανιστεί αφήνοντας στο γραφείο της Εισαγγελέως μόνο το μπουφάν του παιδιού.

Για το πως φθάσαμε όμως, ένα παιδί να μένει μόνο στους διαδρόμους των Δικαστηρίων και να κινδυνεύει να αυτοτραυματιστεί από φόβο, ασχολήθηκε και η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου εκτός της παρέμβασης του LamiaReport και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, είχαμε και τους δύο δικηγόρους των γονιών του παιδιού, της Ελένης Βάρσου (από την πλευρά της μητέρας) και του Κώστα Μπαρούτα (από την πλευρά του πατέρα).

Το συγκεκριμένο θέμα αποκάλυψε για μία ακόμη φορά ότι μια δικαστική εντολή δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε τη μάνα, ούτε τον πατέρα, ούτε δυστυχώς την κοινωνική πρόνοια που σε μεγάλα προβλήματα είναι από ελάχιστη έως μηδενική. Διατηρούμε την ελπίδα ότι έστω και σήμερα θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το μόλις 9,5 ετών αγοράκι, που αναμφισβήτητα είναι ο μοναδικός που δε φταίει σε μια υπόθεση που υπήρξε το μεγάλο θύμα.

Κρατάμε τέλος και την τοποθέτησή του κ. Μπαρούτα ότι ο εντολέας του ενδιαφέρεται για το παιδί του και θα σταθεί δίπλα του με την αρωγή φυσικά των ειδικών, όπως είχε ζητήσει από την αρχή και από το Δικαστήριο. Ελπίζουμε από την άλλη και η μητέρα, που αναμφισβήτητα πέρασε πολλά για να μεγαλώσει το παιδί της τόσα χρόνια, να μην το εγκαταλείψει τώρα που βρίσκεται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο και να σταθεί με το δικό της τρόπο δίπλα του, για όσο και όπως μπορεί.