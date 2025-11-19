MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η αθλήτρια που είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ενώπιον του Ανακριτή έχει οδηγηθεί η δεύτερη ομάδα είκοσι κατηγορουμένων ως μέλη του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες προκειμένου να απολογηθούν για το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους.

Οι απολογίες ξεκίνησαν χθες με την πρώτη ομάδα 24 κατηγορουμένων εκ των οποίων οι πέντε οδηγήθηκαν στην φυλακή με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Ενώπιον του Ανακριτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η απολογία της 37χρονης αθλήτριας που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αφέθηκε ελεύθερη με την υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας της μία φορά τον μήνα.

Η 37χρονη, σύμφωνα με την δικογραφία, φέρεται να είχε περιφερειακό ρόλο στην δράση του κυκλώματος, παρέχοντας συνδρομή στην διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Συγκεκριμένα, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της, μέσω μεταφορών χρημάτων σε κάρτες κλπ, ο οποίος κατά την δικογραφία, είχε ρόλο εισπράκτορα της εγκληματικής οργάνωσης.

Η αθλήτρια αρνείται κάθε εμπλοκή της σε παράνομες ενέργειες που αποδίδονται στην ομάδα.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

