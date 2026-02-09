Κρήτη: Έβρισε και γρονθοκόπησε την 60χρονη μητέρα του στο κομμωτήριό της

Στη σύλληψη ενός 37χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το Σάββατο (7/2) η Αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, το μεσημέρι του Σαββάτου ο 37χρονος φέρεται να εισέβαλε στο κομμωτήριο της μητέρας του, να απείλησε, να έβρισε και στη συνέχεια να γρονθοκόπησε τη 60χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ η μητέρα του τον κατήγγειλε στις Αρχές για απειλές, εξύβριση και ξυλοδαρμό.

Λίγο αργότερα η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 37χρονο για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.