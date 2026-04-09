Κόρινθος: 3 συλλήψεις σε επεισόδιο σε στάδιο – Ανήλικος πέταξε αυτοσχέδια κροτίδα σε αστυνομικούς

Χθες το απόγευμα (8/4/2026), στην Κόρινθο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 20 και 23 ετών, καθώς και ενός ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο νωρίτερα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ποδοσφαιρικός αγώνας στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, οι τρεις συλληφθέντες, ευρισκόμενοι εκτός του χώρου, πέταξαν στο εσωτερικό του γηπέδου τέσσερις αυτοσχέδιες κροτίδες.

Στη συνέχεια, επιχείρησαν να εμποδίσουν την επέμβαση των αστυνομικών, στήνοντας πρόχειρο φράγμα με δύο κάδους απορριμμάτων, στους οποίους έβαλαν φωτιά. Μάλιστα, ο ανήλικος φέρεται να εκτόξευσε αυτοσχέδια κροτίδα και προς την κατεύθυνση των αστυνομικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Ελληνική Αστυνομία Κόρινθος

