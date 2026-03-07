Κιλκίς: Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 150 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχές του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τρεις ημεδαποί άνδρες, για αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκαν δύο ημεδαποί άνδρες σε περιοχές του Κιλκίς και από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 14,6 γραμμαρίων, τις οποίες είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τρίτο ημεδαπό άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε όχημα ιδιοκτησίας του.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή του Κιλκίς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 136 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1 γραμμαρίου,

– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

– το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και

– 1 κινητό τηλέφωνο.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τέλος οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.