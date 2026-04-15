Κεφαλονιά: Φως στα αίτια του θανάτου της 19χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση – Ξεσπούν οι γονείς της

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί στη σορό της αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται -με βάση και τη μαρτυρία ενός εκ των συλληφθέντων- είναι η χρήση ναρκωτικών ουσιών στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν η 19χρονη και οι τρεις νεαροί. “Κάναμε χρήση κοκαΐνης”, φέρεται να έχει ισχυριστεί ο τρίτος συλληφθείς, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Τα τρία άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, στην κεντρική πλατεία. Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τον θάνατο της κοπέλας έστειλαν ορισμένα μηνύματα στη φίλη της, αφού άφησαν την κοπέλα στη μέση του δρόμου, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha.

«Την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα, μόνη της» είναι τα SMS που έστειλαν στη φίλη της Μυρτώς, ώστε να καλέσει σε βοήθεια και να ενημερώσει την οικογένειά της.

«Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και τη βρήκα πάνω στο μάρμαρο στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο μάρμαρο», είπε συντετριμμένος ο πατέρας της κοπέλας στο Mega και την εκπομπή Live News, δηλώνοντας ότι δεν ξέρει τι συνέβη στην κόρη του κατά την τελευταία – όπως αποδείχθηκε – νύχτα της ζωής της.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα», συνεχίζει και περιγράφει πώς τον ενημέρωσαν ότι το παιδί του δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή: «Αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου».

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή LiveNews η μητέρα ξέσπασε, ενώ αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει», είπε αρχικά και υποστήριξε πως μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».