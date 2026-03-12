Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 61χρονο μοτοσικλετιστή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή Λοφούπολη του Ηρακλείου Κρήτης.

Ένας 61χρονος δικυκλιστής εντοπίστηκε νεκρός, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου του ή και η αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος που διερευνάται από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 61χρονος οδηγούσε μηχανή μικρού κυβισμού στην περιοχή Κορακοβούνι, στην οδό Φλαμπουριάρη, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο θάνατος του 61χρονου οδηγού ήταν ακαριαίος.