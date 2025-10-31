Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν 6 για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη σε επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα (31.10.2025) στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό να εντοπιστούν και να συλληφθούν άτομα που συμμετείχαν στην άνευ προηγούμενου επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στην ίδια περιοχή.

Όπως μεταδίδει το newsit.gr, στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη Ευαγγελισμό, εκτιμώντας πως μέσα κοιμούνται ή κρύβονται κάποιοι από τους κουκουλοφόρους που πέταξαν αυγά, καρέκλες και τραπέζια σε εστιατόριο που γευμάτιζε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο.

Μέσα στο κτίριο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Οι 6 από αυτούς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.