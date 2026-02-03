Ηράκλειο: Εισέβαλαν σε σπίτι, προκάλεσαν υλικές ζημιές και χτύπησαν αλλοδαπούς ενοίκους

Δύο άνδρες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) σε σπίτι σε χωριό του δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματίζοντας τους αλλοδαπούς ενοίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι δράστες έσπασαν πόρτες και παράθυρα για να μπουν στο σπίτι και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους ενοίκους.

Επίσης, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν έξω από το σπίτι.

Οι δύο δράστες δραπέτευσαν αρχικά, αλλά λίγο αργότερα η Αστυνομία κατάφερε να συλλάβει έναν 21χρονο Κρητικό.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και του δεύτερου δράστη συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα των δραστών.