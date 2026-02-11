MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιωάννινα: Δράστης δάγκωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια σύλληψης

THESTIVAL TEAM

Eπίθεση σε βάρος αστυνομικού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακού καθήκοντος στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός στα Ιωάννινα, την ώρα που προχωρούσε στη σύλληψη ατόμου έπειτα από έγκληση, δέχθηκε βίαιη επίθεση, με τον δράστη να τον δαγκώνει στο χέρι, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων, το τραύμα δεν ήταν επιφανειακό, γεγονός που δημιουργεί φόβους για πιθανή μετάδοση σοβαρού νοσήματος.

Πέρα από τον τραυματισμό και τη σωματική ταλαιπωρία, ο αστυνομικός καλείται πλέον να υποβάλλεται σε διαρκείς ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετάδοσης ασθένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

Η Ένωση εξέφρασε και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση και δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του αστυνομικού, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη.

