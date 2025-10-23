MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ – O πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο της 16χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, ενω τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση είναι πολλά.

Σύμφωνα με το newsit.gr, φως στα αίτια του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι αναμένεται να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Επίσης τα ποτά που κατασχέθηκαν από το κλαμπ στο οποίο διασκέδαζε η 16χρονη και τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά ίσως ρίξουν φως στην υπόθεση.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη, αναφέρει το newsit.gr.

Η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την συγκεκριμένη νύχτα  στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει ακόμη τρία άτομα σε κατάσταση μέθης και λιποθυμίας. Τα άτομα ήταν ενήλικα και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το κορίτσι.

Γκάζι

