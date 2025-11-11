Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του youtuber ιερέα και drug dealer

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του ιερέα drug dealer που μαζί με άλλους δυο ρασοφόρους έκανε χρυσές «ιερές» μπίζνες σπρώχνοντας ναρκωτικά και συγκεκριμένα κοκαΐνη σε επωνύμους χρησιμοποιώντας ως «καβάντζα» ακόμη και εκκλησία στην Λιοσίων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

O 46χρονος ιερέας Παλαιοημερολογιτών, όπως φαίνεται και στο αποκαλυπτικό καρέ που δημοσιεύει το newsit.gr, μόλις έχει μπει μέσα στο όχημα της Αστυνομίας και οδηγείται στην Ασφάλεια, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις άνομες πράξεις του και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το κύκλωμα, που «ξεδόντιασε» η Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής με αρχηγό μια γυναίκα και δεξί χέρι τον ρασοφόρο youtuber, πρώην μοντέλο, ηθοποιό και τηλεοπτικό μάγειρα, και συνεργούς μεταξύ άλλων άλλους δυο ιερείς, έσπρωχναν εκτός από τη «λευκή κυρία» στην επώνυμη πελατεία τους και κάνναβη, ενώ είχαν επεκτείνει και την παράνομη δράση τους στη διακίνηση λαθρομεταναστών.