Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Λήξη συναγερμού που σήμανε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια Ευελπίδων, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Αφού παρήλθε το χρονικό περιθώριο που είχε δώσει το άτομο που τηλεφώνησε για την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού και διενεργήθηκε έλεγχος στον χώρο αποδείχθηκε πως το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Νωρίτερα άγνωστος επικοινώνησε με γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, δίνοντας χρονικό περιθώριο για την έκρηξη της βόμβας στις 9:50.

