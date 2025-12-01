Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων

Συναγερμός έχει σημάνει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε τηλεφωνικό σταθμό απειλώντας για βόμβα στα δικαστήρια.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική, κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον χώρο.

Τα δικαστήρια δεν εκκενώθηκαν, ενώ ο συναγερμός έληξε στις 10:05, καθώς δεν βρέθηκε τίποτε το ανησυχητικό και το τηλεφώνημα επρόκειτο για φάτσα.