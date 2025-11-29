Εξιχνιάστηκαν δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη – Ταυτοποιήθηκαν 40 άτομα, συνολική λεία πάνω από 100.000 ευρώ

Πέραν της ενισχυμένης αστυνόμευσης στον Νομό Θεσσαλονίκης, με πεζές και εποχούμενες περιπολίες και στοχευμένες επιχειρήσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις, Υπηρεσίες της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης συνεχίζουν συστηματικά την εξιχνίαση παλαιότερων υποθέσεων, με στόχο την ταυτοποίηση δραστών και την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Καλαμαριάς εξιχνίασαν σωρεία αδικημάτων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Μάρτιος 2022 – Ιανουάριος 2025 στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν:

(4) διαρρήξεις οικιών, με αφαίρεση αντικειμένων από τις τρεις

(8) διαρρήξεις καταστημάτων

(1) κλοπή από οικία με τη μέθοδο της απασχόλησης

(2) κλοπές από οικία με το πρόσχημα υπαλλήλου επιχείρησης ηλεκτρισμού

(5) κλοπές οχημάτων

(5) κλοπές από καταστήματα

(6) κλοπές δρόμου

Κλοπή από ΑΤΜ

(2) διαρρήξεις οχημάτων

(2) περιπτώσεις απάτης μέσω υπολογιστή

Κατά την έρευνα αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, μέσω ειδικών εξετάσεων και εργαστηριακών ευρημάτων.

Από την προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία σαράντα (40) ατόμων που εμπλέκονται στις παραπάνω υποθέσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.

Η λεία και οι ζημιές

Η συνολική λεία των δραστών περιλαμβάνει:

χρηματικό ποσό 14.375 ευρώ ,

, χρυσαφικά, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα αξίας 106.900 ευρώ ,

, εμπορεύματα – προϊόντα αξίας 705 ευρώ.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις προκλήθηκαν φθορές συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες πρόκειται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, με την Αστυνομία να τονίζει ότι οι έρευνες για παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.