ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάσθηκε απάτη σε βάρος 36χρονου στην Κοζάνη – Προσποιήθηκε πελάτη καταστήματος και τον έπεισε να εκδώσει κάρτες “paysafe”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε στις (26/06/2025) στην πόλη της Κοζάνης, σε βάρος 36χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα, άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος πελάτη καταστήματος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 36χρονο ιδιοκτήτη αυτού και παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθινά, τον έπεισε να εκδώσει 2 προπληρωμένες κάρτες «paysafe», συνολικής αξίας 922,50 ευρώ και στη συνέχεια του έδωσε τους κωδικούς αυτών, με αποτέλεσμα να του αποσπάσει παρανόμως το προαναφερόμενο ποσό.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 29χρονης ημεδαπής, η οποία είναι κάτοχος του λογαριασμού, στον οποίο πιστώθηκε το ανωτέρω χρηματικό ποσό, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Κοζάνη

