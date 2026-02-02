MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξαφανίστηκε 16χρονη από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Ελευθερίας από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 31/01/2026 και ώρα 13:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Ν. Σμύρνη η Ελευθερία Σ., 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 02/02/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση Νέα Σμύρνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 43 καμπάνες σε μια εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας στη Βούλα – Έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 13 μονάδων της ΝΔ – Ρευστό το πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

CoDIET-ΑΠΘ: Ενημερωτική εκδήλωση για μικρές αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητα σήμερα στο ΚΕΔΕΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 54χρονη έριξε οινόπνευμα σε ντεπόζιτο ΙΧ και προσπάθησε να του βάλει φωτιά

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λιβύη: Συγκρούσεις των δυνάμεων του Χάφταρ με “ομάδες ενόπλων” στα σύνορα με τον Νίγηρα – Τρεις νεκροί