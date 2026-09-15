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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών

Intime
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Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, δύο ημεδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε οικισμό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, συνέλαβαν τον έναν ημεδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, καθόσον του είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Τυχερού.

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