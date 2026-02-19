Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού δύο ορειβατών στον Παρνασσό, που αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης (19/2).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 47 και 44 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενημέρωσαν οι ίδιοι τις Αρχές και δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για την ασφαλή μεταφορά τους.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, έχουν κινητοποιηθεί άνδρες της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα), της Π.Υ. Λιβαδειάς, με συνολικά 13 άτομα, καθώς και τρεις εθελοντικές οργανώσεις με 16 άτομα, που γνωρίζουν την περιοχή ως το παλιό χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Δέφνερ.