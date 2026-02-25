Ελευσίνα: Γκρέμισαν βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο, μπούκαραν μέσα και άδειασαν ράφια
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στόχος συνολικά πέντε αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ελευσίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι πέντε δράστες χτύπησαν λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι πέντε χρησιμοποίησαν ένα όχημα για να «κατεβάσουν» τη τζαμαρία της επιχείρησης.
Αφού διέλυσαν τη τζαμαρία, στη συνέχεια μπήκαν στο σούπερ μάρκετ, πήραν διάφορα αντικείμενα και διέφυγαν με άλλο όχημα.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους είναι σε εξέλιξη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Χατζηδάκης: Στις αρχές Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, να μη γυρίσει η χώρα τρεις τετραετίες πίσω
- Παπαστεργίου: Το επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις για τα social media στους ανήλικους – Τι είπε για “Βιολάντα” και προσωπικό αριθμό
- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης πολιτών άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία