Παραδόθηκαν οι 3 αδερφοί Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν μετά το μακελειό στα Βορίζια

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη, 17, 27 και 29 ετών που καταζητούνταν μετά τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως μετέδωσε το Mega, μέσω της δικηγόρου τους ενημέρωσαν τις Αρχές ότι προτίθενται να παραδοθούν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενημέρωσαν ότι βρίσκονται εντός κατοικίας σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ένα ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις που αναζητούνται.