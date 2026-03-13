Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Μαλανδρίνου και στο κελί γνωστού κακοποιού – Κατασχέθηκαν κινητά
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Παρασκευής (13/03) αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές του Μαλανδρίνου.
Από τις μέχρι τώρα έρευνες οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τέσσερα κινητά και μαχαίρια.
Κατά την διάρκεια της εφόδου των αστυνομικών σε κελί γνωστού κακοποιού που είναι καταδικασμένος για βαριές κατηγορίες και έχει εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα, ο έγκλειστος προσπαθούσε να βάλει φωτιά προκειμένου να εξαφανίσει ένα κινητό τηλέφωνο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε στην ατμομηχανή του οδοντωτού στα Καλάβρυτα και σφύριξε ρυθμικά – Δείτε βίντεο
- Δούκας για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ
- Θεσσαλονίκη: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πορεία μνήμης για την 83η επέτειο από την αναχώρηση του πρώτου συρμού Εβραίων προς το Άουσβιτς