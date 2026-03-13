Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Μαλανδρίνου και στο κελί γνωστού κακοποιού – Κατασχέθηκαν κινητά

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Παρασκευής (13/03) αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές του Μαλανδρίνου.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τέσσερα κινητά και μαχαίρια.

Κατά την διάρκεια της εφόδου των αστυνομικών σε κελί γνωστού κακοποιού που είναι καταδικασμένος για βαριές κατηγορίες και έχει εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα, ο έγκλειστος προσπαθούσε να βάλει φωτιά προκειμένου να εξαφανίσει ένα κινητό τηλέφωνο.