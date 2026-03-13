MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Μαλανδρίνου και στο κελί γνωστού κακοποιού – Κατασχέθηκαν κινητά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Παρασκευής (13/03) αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές του Μαλανδρίνου.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τέσσερα κινητά και μαχαίρια.

Κατά την διάρκεια της εφόδου των αστυνομικών σε κελί γνωστού κακοποιού που είναι καταδικασμένος για βαριές κατηγορίες και έχει εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα, ο έγκλειστος προσπαθούσε να βάλει φωτιά προκειμένου να εξαφανίσει ένα κινητό τηλέφωνο.

Φυλακές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τσίπρας: Ημίμετρα από την κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων και την αισχροκέρδεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Συνελήφθη Πολωνός για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας – Φωτογράφιζε πολεμικά πλοία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισραήλ προς Λίβανο: Αν δεν περιορίσετε την Χεζμπολάχ, θα καταλάβουμε την περιοχή και θα το κάνουμε εμείς

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Αντιδράσεις Αμερικανών βουλευτών στο Κογκρέσο για την αποστολή των τουρκικών F-16 στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θέλτα – Λιόν: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οπαδών με ρόπαλα και τραυματίες – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μελέτη στην Ευρωβουλή: 3.500 παιδιά κάθε μήνα πέφτουν θύματα κακοποίησης και παρενόχλησης στο διαδίκτυο