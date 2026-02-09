Χανιά: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση μέσα στο σχολείο από εξωσχολικό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε σε σχολική μονάδα των Χανίων, με εκπαιδευτικό να δέχεται επίθεση ενώ επιχειρούσε να απομακρύνει από το σχολείο εξωσχολικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, όταν ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να απομακρύνει τον άγνωστο άνδρα από τον χώρο του σχολείου. Ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και, ενώ ο εκπαιδευτικός είχε πέσει στο έδαφος, συνέχισε με κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σύμφωνα με το neakriti.gr αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν η μεταφορά του εκπαιδευτικού στο νοσοκομείο.

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη, στήριξη και συμπαράστασή της στον εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕΛ Χανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ:

Για περιστατικό ενδοσχολικής βίας που παρουσιάστηκε σε σχολείο των Χανίων

Tην Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.