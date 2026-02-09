MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση μέσα στο σχολείο από εξωσχολικό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε σε σχολική μονάδα των Χανίων, με εκπαιδευτικό να δέχεται επίθεση ενώ επιχειρούσε να απομακρύνει από το σχολείο εξωσχολικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, όταν ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να απομακρύνει τον άγνωστο άνδρα από τον χώρο του σχολείου. Ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και, ενώ ο εκπαιδευτικός είχε πέσει στο έδαφος, συνέχισε με κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σύμφωνα με το neakriti.gr αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν η μεταφορά του εκπαιδευτικού στο νοσοκομείο.

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη, στήριξη και συμπαράστασή της στον εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕΛ Χανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ:

Για περιστατικό ενδοσχολικής βίας που παρουσιάστηκε σε σχολείο των Χανίων

Tην Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση πελάτη σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέκα συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής – Σε ποια διασταύρωση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

“Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν – Μπορείς να πας στα κορίτσια;”: Οι συνομιλίες που πρόδωσαν τους τσιγαράδες

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Βενεζουέλα: Ο αντιπολιτευόμενος Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα συνελήφθη λίγο μετά την αποφυλάκισή του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Κέρκυρα: “Ξήλωσε” την πεζογέφυρα η κακοκαιρία