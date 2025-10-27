Χανιά: “Δέχτηκα απειλές, νόμιζα ότι θα βγάλει όπλο και τον πυροβόλησα” λέει ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε πανηγύρι

Σε βεντέτα φοβάται όλη η Κρήτη μήπως εξελιχθεί η δολοφονία του 52χρονου κτηνοτρόφου, τον οποίο πυροβόλησε ο 23χρονος ανιψιός του το απόγευμα της Κυριακής (26/10) σε γλέντι στην Κίσσαμο στα Χανιά.

Οι πληροφορίες λένε πως ο δράστης της δολοφονίας ήταν αποφασισμένος κα εξοπλισμένος να σκοτώσει τον θείο του. Έχοντας ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο και θεωρείται από τους ειδικούς το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον άτυχο 52χρονο, όσο αυτός γλεντούσε στη γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο Χανίων.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 18:00, όταν ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή στο γλέντι, χόρευε. Τότε ήταν που ο 23χρονος τον πλησίασε στο ένα μέτρο και τον πυροβόλησε 3 φορές στο στήθος, οι οποίες «καρφώθηκαν» στην καρδιά του θύματος.

Όπως ανέφερε ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα το μεσημέρι στις αρχές, αφορμή των πυροβολισμών ήταν η συμπεριφορά του θύματος απέναντί του. Μάλιστα, ο 23χρονος ανέφερε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και πυροβόλησε πρώτος.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», είπε στην εκπομπή “Live News” ο 23χρονος δράστης.

Στην εκπομπή μίλησε και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του δράστη. Όπως είπε, ο 23χρονος είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 23χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλοθιές υπάρχει στην Κρήτη», τόνισε ο Απόστολος Λύτρας.

«Ήρθε ο μικρός έριξε δύο μπαλοθιές και αυτό ήταν»

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στην περιοχή και συχνά ερχόντουσαν σε αντιπαραθέσεις. Το παρατσούκλι του 52χρονους θύματος ήταν «Πάσσαρης», γιατί είχε πολλούς καυγάδες.

Το θύμα λένε πως είχε χαστουκίσει τον δράστη πριν λίγες ημέρες με αφορμή ένα σκηνικό. Τώρα όλοι στην περιοχή φοβούνται το ξέσπασμα μιας βεντέτας. «Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε συγγενής τους.

Η κόρη του θύματος μίλησε στο “Live News” και αποκάλυψε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως είπε, πριν από ένα χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε την γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά στο σπίτι. Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: “Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: “Έλα λίγο να σου πω” και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλοθιές κι αυτό ήταν», περιέγραψε η κόρη του 52χρονου.

Και συμπλήρωσε: «Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και “Φύγε Αλβανέ, θα σε σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω”, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: “Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου”. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλοθιές και φεύγει».

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο Νίκος Ζωϊδάκης, ο οποίος τραγουδούσε στη γιορτή κάστανου χτες το απόγευμα, λίγο πριν σημειωθεί το φονικό.

«Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό», τόνισε.