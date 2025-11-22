Χαλκιδική: Πρώην αντιδήμαρχος έστειλε επιχειρηματία στο νοσοκομείο για τα μάτια μιας γυναίκας

Ένας επιχειρηματίας δέχτηκε επίθεση από έναν πρώην αντιδήμαρχο για τα μάτια μια γυναίκας. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται από τοπική ιστοσελίδα το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες σε κεντρικό σημείο του Δήμου Πολυγύρου.

Ο επιχειρηματίας, που δέχτηκε την επίθεση, κατέληξε στο νοσοκομείο, αναφέρει το site xalkidikipolitiki.com. O πρώην αντιδήμαρχος επιτέθηκε φραστικά στον επιχειρηματία και στη συνέχεια τον έσπρωξε. Εκείνος έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την πτώση άνοιξαν οι τομές που είχε από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Για τον λόγο αυτό εισήχθη στο νοσοκομείο.

Ο επιχειρηματίας καταγγέλλει ότι ο πρώην αντιδήμαρχος απείλησε ότι θα του κάψει το γραφείο. Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι το συμβάν δεν έλαβε τόσο μεγάλη έκταση. Η αψιμαχία των δύο αντρών προκάλεσε έντονη φημολογία για το τι την προκάλεσε. Όπως αναφέρει το site xalkidikipolitiki, η ένταση προκλήθηκε εξαιτίας μιας νεαρής γυναίκας.