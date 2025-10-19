Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο άνδρες και έναν 11χρονο για τηλεφωνική απάτη – Συνεργοί τους προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι γραφείου

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, δύο ημεδαποί άνδρες (18 και 25 ετών αντίστοιχα) καθώς και ένας 11χρονος, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν δύο άτομα.

Ειδικότερα, συνεργοί τους, χθες το μεσημέρι, τηλεφώνησαν σε έναν 70χρονο άνδρα που ζει στη Θέρμη και μια 56χρονη γυναικά η οποία μένει στα Νέα Μουδανιά, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου.

Ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα τους πρέπει να εκτιμηθούν με σκοπό να ασφαλιστούν, τα οποία θα παραλάμβαναν οι συλληφθέντες.

Κατασχέθηκε ένα όχημα και 3 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεργοί των συλληφθέντων από 6 έως 17 Οκτωβρίου 2025, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν δυο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Αττικής, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ και προπληρωμένες κάρτες αξίας 350 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Επίσης, προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν ακόμα 40χρονο άνδρα και έναν 11χρονο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.