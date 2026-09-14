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Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο διαμερίσματος στην Πάτρα

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09) στην Πάτρα, μετά από πτώση ατόμου από τον δεύτερο όροφο διαμερίσματος.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, όπως μεταδίδει το tempo24.gr.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επίσης στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Πάτρα

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