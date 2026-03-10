Αλεξανδρούπολη: Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών

Συνελήφθησαν χθες το πρωί, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουνπαράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Επιπλέον όπως προέκυψε ο οδηγός διακινητής στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Κατασχέθηκαν το όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.