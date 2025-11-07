Αιματηρή ληστεία στη Βέροια: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου – “Ο γιος μου έχει μάθει να σώζει και όχι να παίρνει ζωές”

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένα νεαρό ζευγάρι στο φράγμα του Αλιάκμονα, έξω από τη Βέροια. Οι δύο νεαροί βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, όταν τους πλησίασε ο ληστής, χωρίς να τον αντιληφθούν. Εκείνος πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια προς το παράθυρο του οχήματος που βρίσκονταν το ζευγάρι, το οποίο καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Ο ληστής, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ζήτησε λεφτά και κοσμήματα. Όμως, δεν έμεινε ευχαριστημένος από τη λεία του, η οποία ήταν τα κινητά τηλέφωνα των δύο νεαρών και το χρηματικό ποσό των 8 ευρώ. Έτσι, ζήτησε από τον 21χρονο -αφού είδε τις κάρτες που είχε στην κατοχή του- να πάνε να κάνει ανάληψη από ΑΤΜ.

Ο νεαρός τον ακολούθησε, ωστόσο όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, αντέδρασε και ξέσπασε καβγάς. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό από την ίδια την κυνηγετική του καραμπίνα, η οποία εκπυρσοκρότησε.

Ο 45χρονος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο οπλοφόρος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου, κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα.

Σύμφωνα με τον νεαρό, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ ο ίδιος -κατά τα λεγόμενά του- έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άνδρα, περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από την 20χρονη.

Την εκδοχή του 21χρονου επιβεβαίωσε και ο πατέρας του. Μιλώντας στο Mega, ο Θωμάς Μαυρόπουλος περιέγραψε πώς συνέβη το περιστατικό.

“Είναι άγνωστο πρόσωπο, δεν τον γνωρίζουν τα παιδιά. Όπως είπαν οι Αρχές, έχει καταγωγή από την Ημαθία, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ζήτησε από τον γιο μου να τον ακολουθήσει να πάνε να κάνουν ανάληψη στο ΑΤΜ“, ανέφερε αρχικά.

Όπως πρόσθεσε ο πατέρας του Φίλιππου: “Τα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Τους πλησίασε ένα μαύρο όχημα από το οποίο κατέβηκε ένας κύριος και κατευθείαν πυροβόλησε εξ επαφής το παράθυρο του οδηγού. Τα παιδιά καθόντουσαν στο πίσω κάθισμα και ήταν πανικοβλημένα“.

“Ο ληστής είδε τις κάρτες και του είπε να πάνε να κάνουν ανάληψη. Πανικοβλημένο το παιδί τον ακολούθησε. Ο ληστής κάθισε στην θέση του οδηγού και εκείνος στη θέση του συνοδηγού. Είδες το όπλο και το τράβηξε για να πάρει και είπε στον ληστή ότι θα καλέσει την αστυνομία. Ξέσπασε καυγάς πάνω στον οποίο το όπλο εκπυρσοκρότησε με τα σκάγια να τραυματίζουν τον ληστή στον ώμο. Ο ληστής τότε βγήκε από το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να κυνηγά το παιδί”, σημείωσε ακόμη ο κ. Θωμόπουλος.

Μάλιστα, ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε ότι ακολούθησε και δεύτερη συμπλοκή, κατά την οποία ο γιος του χτύπησε με το κοντάκι του όπλου τον ληστή, ο οποίος ζαλίστηκε και λιποθύμησε.

Ο νεαρός στη συνέχεια πέταξε το όπλο μακριά, έμεινε κοντά στον ληστή και επειδή “έχει μάθει να σώζει ζωές”, τον περιέθαλψε. Αφού κλήθηκαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, έμεινε δίπλα έως ότου σπεύσουν στο σημείο οι Αρχές και τον αναλάβουν.

Δίωξη στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα

Στο μεταξύ, σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για το αιματηρό επεισόδιο. Τόσο ο 45χρονος όσο και ο 21χρονος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία.

Επιπλέον, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επιπλέον για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.