ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγριο επεισόδιο στο Ηράκλειο: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές επτά ανήλικους σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με τα παιδιά να κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 39 ετών, χρησιμοποιώντας ακόμη και ξύλα και πέτρες.

Η αστυνομική επέμβαση ήταν άμεση, οδηγώντας στη σύλληψη των ανήλικων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας.

Πλέον, η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες (03.02.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, επτά (7) ανήλικοι κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ημεδαπών. Επιπλέον συνελήφθησαν και τέσσερις (4) κηδεμόνες κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χτύπησαν με τα χέρια και τα πόδια καθώς και με τη χρήση ξύλων και πετρών δύο ημεδαπούς, ηλικίας 51 και 39 ετών, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα οι επτά ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις (3) κηδεμόνες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

Ηράκλειο

