Τα ζώδια του κινέζικου ωροσκοπίου που θα γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία το 2026

Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά είναι μεγαλύτερη γιορτή στην Κίνα και την κινέζικη διασπορά. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία, επειδή το κινεζικό ημερολόγιο είναι σεληνιακό και ξεκινά την ημέρα της δεύτερης νέας σελήνης μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Το 2026 εορτάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου, όταν και ξεκίνησε το Έτος του Πύρινου Αλόγου ή το έτος 4724 από τη βασιλεία του Κίτρινου Αυτοκράτορα (3η χιλιετία π.Χ.).

Η Χρονιά του Πύρινου Αλόγου αποτελεί έναν από τους πιο έντονους και μεταμορφωτικούς κύκλους στο κινεζικό ζωδιακό σύστημα. Ο συνδυασμός Φωτιάς και Αλόγου εμφανίζεται μόνο μία φορά κάθε 60 χρόνια και συνδέεται με τολμηρές αποφάσεις, ριζικές αλλαγές και δυναμική εξέλιξη.

Η Φωτιά συμβολίζει ώθηση, πάθος και δράση, ενώ το Άλογο αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία και την κίνηση. Μαζί δημιουργούν μια χρονιά που σπάει ρουτίνες. Οι προκλήσεις του 2026 συχνά λειτουργούν ως προάγγελος σημαντικών επιτυχιών για όσους αντέξουν τη διαδικασία.

Μερικά ζώδια νιώθουν ήδη πιο έντονα αυτή την πίεση. Αν και το ξεκίνημα μπορεί να είναι δύσκολο, μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να δουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Άλογο

Αυτή είναι η δική σας ζωδιακή χρονιά, η οποία σπάνια ξεκινά ήρεμα. Συνήθως, το ζώδιο που κυβερνά τη χρονιά περνά πρώτα από μια μεγάλη «επανεκκίνηση». Παλιές ταυτότητες και σταθερές καταστάσεις αρχίζουν να αλλάζουν. Μπορεί να αισθάνεστε ανήσυχοι ή να νιώθετε ότι η ζωή σας δεν ταιριάζει πια με την εκδοχή του παλαιότερου εαυτού σας. Η ενέργεια της πύρινης χρονιάς ενισχύει την ανεξαρτησία, τη φιλοδοξία και την ανάγκη για ορατότητα. Ο ρυθμός είναι ταχύτερος και ίσως απαιτεί να κινηθείτε πριν νιώσετε έτοιμοι. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του 2026, αυτή η πίεση μετατρέπεται σε αφθονία και επιτυχία. Μπαίνετε σε μια πιο αυθεντική και δυναμική εκδοχή του εαυτού σας. Η χρονιά που ξεκίνησε με αβεβαιότητα κλείνει με μια εντυπωσιακή προσωπική αναγέννηση.

Κατσίκα

Το 2026 φέρνει σιωπηλές αλλά βαθιές αλλαγές στην προσωπική και συναισθηματική σας ζωή. Το ξεκίνημα μπορεί να φάνηκε βαρύ, ιδιαίτερα σε θέματα σχέσεων ή οικογένειας. Ίσως αισθανθήκατε ότι αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες απ’ όσες σας αναλογούν. Η Κατσίκα συχνά εξελίσσεται εσωτερικά πριν φανεί η πρόοδος προς τα έξω. Αυτή η χρονιά σας βοηθά να επαναπροσδιορίσετε τι αξίζετε και τι είστε διατεθειμένοι να προσφέρετε. Μέχρι τα τέλη του 2026, οι συναισθηματικές αλλαγές μεταφράζονται σε επιτυχία και ουσιαστική ευτυχία. Η ζωή σας γίνεται πιο ήρεμη και πιο ευθυγραμμισμένη με τις πραγματικές σας επιθυμίες. Οι κόποι σας ανταμείβονται.

Πίθηκος

Ο Πίθηκος ωθείται έξω από τη ζώνη άνεσής του με ταχύ ρυθμό. Η αρχή της χρονιάς μπορεί να έφερε απρόβλεπτες αλλαγές και ανατροπές σχεδίων. Αν και αγαπάτε την κίνηση και τις ιδέες, ο ρυθμός ίσως φάνηκε πιο έντονος από όσο περιμένατε. Το 2026 σας καλεί να αφήσετε πίσω ό,τι έχει ξεπεραστεί και να αγκαλιάσετε κάτι νέο. Στη στιγμή μπορεί να μοιάζει χαοτικό, όμως στην πραγματικότητα ανοίγει χώρο για εξέλιξη. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι αλλαγές που αρχικά σας ανησύχησαν μετατρέπονται σε σημαντικές επιτυχίες. Θα διαπιστώσετε ότι οι ανατροπές ήταν το πρώτο βήμα για μια ουσιαστική αναβάθμιση στη ζωή σας.

Πώς θα καταλάβετε σε ποιο ζώδιο ανήκετε στην κινέζικη αστρολογία

Στην Κινέζικη αστρολογία, τα ζώδια βασίζονται σε ένα κύκλο 12 ετών, και κάθε έτος αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο ζώδιο. Αυτά τα ζώδια είναι:

Αρουραίος (Rat)

Βόδι (Ox)

Τίγρη (Tiger)

Λαγός (Rabbit)

Δράκος (Dragon)

Φίδι (Snake)

Άλογο (Horse)

Πρόβατο (Sheep)

Πίθηκος (Monkey)

Πετεινός (Rooster)

Σκύλος (Dog)

Χοίρος (Pig)

Κάθε ζώδιο στο κινέζικο Ωροσκόπιο αναπαριστά ένα ζώο το οποίο συμβολίζει τον τρόπο ζωής, τις ανησυχίες, τα ταλέντα, την ψυχοσύνθεση αλλά και την πορεία ζωής του ατόμου. Για να βρείτε ποιο ζώδιο αντιστοιχεί στο έτος της γέννησής σας, πρέπει να ξέρετε σε ποιο έτος του κινεζικού σεληνιακού ημερολογίου γεννηθήκατε. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το γρηγοριανό ημερολόγιο, γι’ αυτό συνηθίζεται να υπολογίζουμε τη χρονιά γέννησής μας με βάση το κινεζικό σεληνιακό έτος που ξεκινά, συνήθως, κάπου γύρω στις 4 Φεβρουαρίου και τελειώνει την ίδια ημέρα το επόμενο έτος.

Πηγή: marieclaire.gr