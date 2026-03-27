Πέντε υγιεινά τρόφιμα μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιά, προειδοποιούν οι καρδιολόγοι

Προειδοποίηση προς τους καταναλωτές να έχουν το νου τους όταν καταναλώνουν δημοφιλή τρόφιμα του εμπορίου που κάνουν καλό στην υγεία του εντέρου, απευθύνει το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF), καθώς μπορεί να έχουν «δυνητικά μειονεκτήματα» για την υγεία της καρδιάς.

Το BHF συνιστά στους καταναλωτές να διαβάζουν προσεκτικά τις συσκευασίες προϊόντων όπως:

Το κίμτσι (kimchi)

Η κομπούχα (ή κομπούτσα, kombucha)

Τα σμούθι φρούτων (smoothies)

Το ξινολάχανο (sauerkraut)

Τα γιαούρτια με γεύσεις φρούτων

Η έμφαση πρέπει να δίνεται στην περιεκτικότητά τους σε αλάτι ή/και ζάχαρη, διότι μερικές φορές είναι ιδιαιτέρως υψηλή. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να ακυρώσει τα δυνητικά οφέλη τους.

Όπως εξηγεί το BHF, ορισμένα πλούσια σε προβιοτικά τρόφιμα, όπως το κίμτσι και το ξινολάχανο, περιέχουν συχνά σημαντικές ποσότητες άλατος. Αν λοιπόν γίνεται τακτική κατανάλωση ή φάει κάποιος μεγάλες ποσότητες από αυτά, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η πίεσή του.

Για να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος, το BHF συνιστά να καταναλώνονται μικρότερες μερίδες. Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να αναζητούν τις επιλογές με το χαμηλότερο δυνατόν αλάτι.

Και η ζάχαρη

Αντίστοιχα, παρότι η κομπούτσα μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από τα αναψυκτικά, ορισμένες εμπορικές μάρκες περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη.

Πρόσθετη ζάχαρη, που αναγράφεται στα «σάκχαρα» στις συσκευασίες των τροφίμων, περιέχουν μερικές φορές και τα γιαούρτια με γεύσεις φρούτων. Το ίδιο και πολλά smoothies φρούτων. Η συνέπεια είναι ότι μπορεί να προκαλέσουν ταχεία αύξηση των επιπέδων σακχάρου στον οργανισμό.

Επιπλέον, όταν κάποιος τρώει πολλά τρόφιμα με ζάχαρη μπορεί να παρουσιάσει μακροπρόθεσμα αύξηση του σωματικού βάρους.

Τα περιττά κιλά, όμως, η αύξηση του σακχάρου, αλλά και η αύξηση της αρτηριακής πιέσεως είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά προβλήματα.

Μέτρον άριστον…

Το BHF τονίζει ότι τα προαναφερθέντα τρόφιμα δεν είναι επιβλαβή όταν καταναλώνονται με μέτρο. Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα δυνητικά μειονεκτήματά τους.

«Ενθαρρύνουμε το κοινό να καταναλώνει τρόφιμα που διατηρούν υγιές το μικροβίωμα του εντέρου», δήλωσε η επικεφαλής διατροφολόγος του BHF Tracy Parker. «Τα οφέλη τους είναι σαφή και εξακολουθούμε να μελετούμε πώς θα μπορούσε να βοηθούν και την καρδιά».

«Εν τούτοις, πολλά από αυτά περιέχουν υψηλά επίπεδα άλατος ή ζάχαρης. Επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δυνητικά μειονεκτήματά τους», πρόσθεσε. «Ο έλεγχος της διατροφικής επισήμανσης για πρόσθετο αλάτι και ζάχαρη και η κατανάλωση με μέτρο, εξασφαλίζουν ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι δεν θα υπερκαλύψουν τα δυνητικά οφέλη τους για την καρδιά».

Πηγή: iatropedia.gr