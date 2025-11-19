Δείτε γιατί 7 στους 10 ενήλικες νιώθουν καθημερινά κουρασμένοι

Ποιοι τομείς της καθημερινότητας πλήττονται από την κούραση και τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε.

Πόσο συχνά νιώθετε κουρασμένοι; Αν απαντήσετε «καθημερινά» ή «σχεδόν καθημερινά», δεν είστε οι μόνοι. Νέα αμερικανική δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από επτά στους 10 ενήλικες νιώθουν πολύ συχνά κόπωση, η οποία επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Η κόπωσή τους πηγάζει πρωτίστως από το γεγονός ότι δεν κοιμούνται όσο χρειάζονται ή όσο καλά θα ήθελαν, αφού συχνά στριφογυρίζουν άϋπνοι στα κρεβάτια τους από τις έγνοιες που έχουν.

Την δημοσκόπηση διεξήγαγαν επιστήμονες από την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου (AASM). Συμμετείχαν συνολικώς 2.007 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Όπως ανακοίνωσε η AASM, το 72% των ερωτηθέντων είπαν ότι από «μερικές φορές» έως καθημερινά νιώθουν ότι νυστάζουν και ότι νιώθουν υπνηλία και κόπωση που πλήττει την καθημερινότητά τους. Και αυτό διότι επηρεάζει αρνητικά από την ψυχική διάθεση έως την ικανότητά τους να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Στην πραγματικότητα, οι έξι στους δέκα (το 60%) είπαν ότι η κόπωση τους ρίχνει την ψυχική διάθεση. Το 53% είπαν ότι τους προκαλεί στρες ή άγχος. Πάνω από τέσσερις στους δέκα (το 42%) είπαν ότι επηρεάζει την παραγωγικότητά τους στη δουλειά.

Επιπλέον, το 40% ανέφεραν ότι έχει επιπτώσεις στην σωματική υγεία τους. Τρεις στους δέκα, εξ άλλου, ανέφεραν ότι η κόπωση τους εμποδίζει να διαχειριστούν το νοικοκυριό τους και το 15% ότι μπαίνει στον δρόμο των γονεϊκών υποχρεώσεών τους.

Άλλοι τομείς που πλήττονται από την υπνηλία τους είναι η ικανότητα άσκησης και οδήγησης. Ακόμα και οι σχέσεις τους υποφέρουν, σύμφωνα με έναν στους τέσσερις (το 24%) συμμετέχοντες. Μάλιστα οι νεαροί ενήλικες 25 έως 44 ετών είναι αυτοί που αναφέρουν συχνότερα προβλήματα στη σχέση τους λόγω κόπωσης.

Πώς προσπαθούν να τονώσουν τον οργανισμό τους

«Η υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα, που έχει καταστροφικές συνέπειες στην ψυχική διάθεση, τις επιδόσεις και την ποιότητα ζωής», δήλωσε ο Dr. Eric Olson, καθηγητής Πνευμονολογίας & Ιατρικής Ύπνου στην Κλινική Μάγιο, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, και τέως πρόεδρος της AASM.

«Ο υγιής ύπνος μάς είναι απαραίτητος για να νιώθουμε καλά και να αποδίδουμε τα μέγιστα στη διάρκεια της ημέρας», πρόσθεσε.

Η δημοσκόπηση αποκάλυψε επίσης ότι για να καταπολεμήσουν την κόπωση, οι πάσχοντες χρησιμοποιούν διάφορα μέτρα:

Πάνω από τους μισούς (το 56%) πίνουν καφέ

Το 46% κοιμούνται για λίγο στη διάρκεια της ημέρας

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα (το 39%) βγαίνουν έξω, για έναν σύντομο περίπατο

Το 26% παίρνουν βιταμίνες και άλλα συμπληρώματα

Το 33% κάνουν γυμναστική

Σχεδόν ένας στους τρεις (το 30%) τσιμπολογούν φαγητό

«Η κατανάλωση καφέ ή άλλων ροφημάτων με καφεΐνη για την τόνωση του οργανισμού είναι συχνό φαινόμενο. Όταν όμως κάποιος την χρειάζεται καθημερινά για να καταπολεμήσει την κόπωση, προφανώς χρειάζεται περισσότερο ύπνο», επισήμανε ο Dr. Olson. «Οι 7 ώρες κάθε βράδυ είναι το ελάχιστο που χρειάζονται οι ενήλικες».

Προγενέστερη έρευνα της AASM είχε δείξει ότι σχεδόν έξι στους 10 ενήλικες (το 58%) δεν κοιμούνται όσο χρειάζονται.

Πηγή: iatropedia.gr