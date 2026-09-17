Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στον Εύοσμο το Σάββατο για την η 4η Λευκή Νύχτα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 4η Λευκή Νύχτα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για το προσεχές Σάββατο, από τις 18:00 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η 4η Λευκή Νύχτα θα μετατρέψει για ακόμη μία φορά τον Εύοσμο σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή. Τα καταστήματα της τοπικής αγοράς θα συμμετέχουν με ειδικές προσφορές, δράσεις και εκπλήξεις, ενώ στους δρόμους της πόλης θα πραγματοποιηθούν street parties, μουσικές δράσεις, DJs, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, καθώς και πολλές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η μεγάλη κεντρική συναυλία, με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Δήμο Αναστασιάδη, ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή μαζί με την Emily Lybe, σε ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Για τις εκδηλώσεις της 4ης Λευκής Νύχτας στον Εύοσμο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την Τροχαία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, το Σάββατο (19-09-2026) θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, λόγω εκδήλωσης με την επωνυμία «4η Λευκή Νύχτα» που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και του Εμπορικού Συλλόγου Κορδελιού – Ευόσμου.

Ειδικότερα :

– Κατά τις ώρες 14.00΄ του Σαββάτου (19-09-2026) έως 02:00΄της Κυριακής (20-09-2026) θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές – εκτροπές) της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγάλου Αλέξανδρου (από τη συμβολή της με την οδό Μαιάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Καραολή και Δημητρίου) και Τζαβέλα (από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Καραολή και Δημητρίου).

– Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων στα ανωτέρω αποκλεισμένα οδικά τμήματα.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Μαιάνδρου, Καραολή και Δημητρίου, Περικλέους, Πλάτωνος και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.