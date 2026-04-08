MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή Οδό λόγω Flyover

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών για την κατασκευή του Flyover στην Περιφερειακή Οδό.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη από τις 23:00 το βράδυ και αφορούν τον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο.

Πού θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις

Οι παρεμβάσεις εντοπίζονται στο τμήμα:

  • από το ύψος της Τριανδρίας
  • έως τον ανισόπεδο κόμβο Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα)

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί έναν από τους πιο επιβαρυμένους άξονες της πόλης, με αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

Fly Over Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

