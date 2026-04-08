Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή Οδό λόγω Flyover

Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών για την κατασκευή του Flyover στην Περιφερειακή Οδό.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη από τις 23:00 το βράδυ και αφορούν τον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο.

Πού θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις

Οι παρεμβάσεις εντοπίζονται στο τμήμα:

από το ύψος της Τριανδρίας

έως τον ανισόπεδο κόμβο Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα)

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί έναν από τους πιο επιβαρυμένους άξονες της πόλης, με αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.