Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά την ερχόμενη Πέμπτη ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Ποιες ώρες και σε ποια σημεία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη (26/3), στο πλαίσιο εργασιών για το Flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/3), κατά το χρονικό διάστημα από 04:00 έως 05:00, θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος) και Κ12 (Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων).

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί από το ύψος του κόμβου Κ11, με τα οχήματα να εκτρέπονται προς την οδό Τζων Κέννεντυ και να κινούνται μέσω του αστικού ιστού.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς δυτικά, η διακοπή θα ισχύσει από τον κόμβο Κ12, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω του κόμβου Κ13 (διασταύρωση ΙΚΑ) εντός της πόλης. Εξαίρεση αποτελεί η έξοδος προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά, όπου η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, την Πέμπτη (26/3) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα:

θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης , στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ) , στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο) . Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την ΕΣΠΕΡ (ρεύμα προς αεροδρόμιο) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.