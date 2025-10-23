MENOY

Θεσσαλονίκη: Αλλαγές στα δρομολόγια της Γραμμής 56 την 28η Οκτωβρίου λόγω παρέλασης στο Ωραιόκαστρο

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της “Γραμμής 56” (Ωραιόκαστρο – Ν.Σ. Σταθμός) του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κατά τις πρωινές ώρες, λόγω της μαθητικής παρέλασης για την εθνική επέτειο.

Σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), η μετάβαση των λεωφορείων από τον Ν.Σ. Σταθμό προς το Τέρμα Παλαιοκάστρου θα πραγματοποιείται κανονικά.

Ωστόσο, στην επιστροφή από το Τέρμα Παλαιοκάστρου προς τον Ν.Σ. Σταθμό, η διαδρομή θα διαμορφωθεί ως εξής:
Από την οδό Φλωρίνης, ευθεία επί της Φλωρίνης, αριστερά στην Κονταξοπούλου, αριστερά στη Θεσσαλονίκης έως τον κυκλικό κόμβο ΟΑΕΔ, όπου θα πραγματοποιείται αναστροφή, και στη συνέχεια το λεωφορείο θα συνεχίζει επί της οδού Θεσσαλονίκης ακολουθώντας το κανονικό του δρομολόγιο.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, τα δρομολόγια της γραμμής θα εκτελούνται κανονικά.

Ωραιόκαστρο

