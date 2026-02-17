Προβλήματα υδροδότησης σήμερα για τρεις ώρες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης θα σημειωθούν σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου για διάστημα τριών ωρών σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ – Ιθάκης στη δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιερομονάχου Κοσμά – Κύπρου – Φλέμινγκ και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.