Προβλήματα υδροδότησης αύριο για 8 ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα οκτώ ωρών θα σημειωθούν αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 07/03/2026, από τις 23:00μ.μ. έως την Κυριακή 08/03/2026 07:00π.μ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων στις οδούς Ψαρών- Ρόδου και Άλσους-Αηδονιών στην περιοχή Γαλήνη του δήμου Ωραιοκάστρου.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δημοκρίτου, Μουριάς, Βισυνίας, Κερασιάς, Καστανιάς, Ανθιάς, Νάξου, Λήμνου και Λυκούργου καθώς και στις παρακείμενες οδούς στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη

