Πώς να καθαρίσετε τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και να τα κάνετε σαν καινούργια

Έχετε παρατηρήσει ότι τα μαξιλάρια σας δείχνουν καθαρά, αλλά όταν αφαιρείτε τη μαξιλαροθήκη αποκαλύπτεται ένα κιτρινωπό χρώμα που δεν αγνοείται; Δεν είστε οι μόνοι. Με τον καιρό, ο ιδρώτας, η υγρασία και τα φυσικά έλαια του σώματος αλλοιώνουν την όψη των μαξιλαριών, ακόμα κι αν πλένετε συχνά τα κλινοσκεπάσματα.

Πριν σκεφτείτε την αντικατάσταση, αξίζει να δοκιμάσετε έναν σωστό καθαρισμό που μπορεί πραγματικά να τα επαναφέρει. Με απλά υλικά και σωστή διαδικασία, τα μαξιλάρια μπορούν να δείχνουν ξανά λευκά, καθαρά και αφράτα.

Βήμα 1: Προετοιμασία

Αφαιρέστε τις μαξιλαροθήκες και οποιαδήποτε προστατευτικά καλύμματα.

Ελέγξτε την ετικέτα του μαξιλαριού για οδηγίες πλυσίματος.

Βήμα 2: Τοποθέτηση στο Πλυντήριο

Βάλτε δύο μαξιλάρια στο πλυντήριο για να εξασφαλίσετε ισορροπία στον κάδο κατά την πλύση.

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για βαθύτερο καθαρισμό.

Βήμα 3: Το Μυστικό Μείγμα Καθαρισμού

Για να αφαιρέσετε τους λεκέδες και να λευκάνετε τα μαξιλάρια, προσθέστε στο πλυντήριο:

✔ 1 φλιτζάνι απορρυπαντικό πλυντηρίου

✔ 1 φλιτζάνι λευκό ξύδι ή χλωρίνη (για τα λευκά μαξιλάρια)

✔ ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα

Το ξύδι και η σόδα βοηθούν στην απομάκρυνση των οσμών και ενισχύουν τη λεύκανση των υφασμάτων.

Βήμα 4: Επιλογή Προγράμματος Πλύσης

Επιλέξτε μια πλύση με πολύ ζεστό νερό και έξτρα ξέβγαλμα για να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα καθαριστικών.

Αν τα μαξιλάρια είναι πολύ κιτρινισμένα, επαναλάβετε τη διαδικασία μία φορά ακόμα.

Βήμα 5: Στέγνωμα για Αφράτα και Φρέσκα Μαξιλάρια

Αν έχετε στεγνωτήριο, τοποθετήστε τα μαξιλάρια σε χαμηλή θερμοκρασία μαζί με μερικές μπάλες του τένις τυλιγμένες σε κάλτσες. Αυτές θα βοηθήσουν να διατηρηθεί το σχήμα τους και να παραμείνουν αφράτα.

Αν επιλέξετε φυσικό στέγνωμα, αφήστε τα στον ήλιο, καθώς το φυσικό φως έχει λευκαντικές ιδιότητες και εξουδετερώνει τα βακτήρια.

Extra Tips για να Κρατήσετε τα Μαξιλάρια σας Καθαρά

✔ Χρησιμοποιείτε προστατευτικές μαξιλαροθήκες που πλένονται εύκολα.

✔ Πλένετε τα μαξιλάρια κάθε 3-6 μήνες για να αποφύγετε τη συσσώρευση λεκέδων.

✔ Αφήνετε τα μαξιλάρια να αερίζονται τακτικά για να απομακρύνετε την υγρασία.

Με αυτή τη μέθοδο, τα μαξιλάρια σας θα παραμείνουν καθαρά, αφράτα και σαν καινούργια για πολύ περισσότερο!

